تنطلق اليوم مباريات دوري يلو في موسمه الجديد 2022/2023 بإقامة 3 مباريات.

توقيت مباريات اليوم

المباراة الأولى ستكون بين فريقي العربي وهجر في تمام السابعة و 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين فريقي أحد ونجران في تمام الساعة السابعة و 25 دقيقة مساءً، المباراة الثالثة بين فريقي الشعلة والعروبة في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساءً.

ويُشارك في دوري الدرجة الأولى أندية ” الأهلي والفيصلي والحزم” الهابطين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية موسم 2021/2022.

مدربو دوري يلو بالموسم الجديد

ويقود الكرواتي أنتي ميشا فريق الفيصلي، الأوروجوياني روبيرت سيبولدي مدربًا لـ الأهلي، البرتغالي فيليب جوفيا مدربًا لـ الحزم، التونسي محمد العياري مدربًا لـ هجر، البرتغالي كارلوس بينتو مدربًا لـ الجبلين، السعودي خليل المصري مدربًا لأحد، السعودي خالد العطوي مدربًا لـ القادسية، السعودي خالد القروني مدربًا لـ الخلود، البرتغالي خواكيم ماتشادو مدربًا لـ العروبة، التونسي هفوان الغربي مدربًا لـ نجران، التونسي محمد دحمان مدربًا لـ العين، البرتغالي جورجي مندوسا مدربًا لـ الأخدود، البرتغالي فابيانو فلورا مدربًا لـ البرتغال، ميدوراج يسيتش مدربًا لـ الشعلة، السعودي عبدالعزيز البيشي مدربًا لـ جدة، الإسباني كارلوس هيرنانديز مدربًا لـ العربي، الصربي ديجان أريسوف مدربًا لـ الرياض، الكويتي ماهر الشمري مدربًا لـ القيصومة.