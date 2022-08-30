أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود توفر وظائف إدارية شاغرة (مؤقتة) لحملة البكالوريوس، بمسمى (محاسب) وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال).

واشترطت المديرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– محاسب.

الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في تخصص ( المحاسبة) ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.

3- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العلمي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 1444/2/3هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 1444/2/5هـ، من خلال الرابط التالي اضغط هنا