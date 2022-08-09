أكد الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن الحالة المطرية الصيفية لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن اليوم تتميز الحالة بأنها تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر.

سقوط أمطار على 6 مناطق

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، وربما تمتد لأجزاء من الجوف، وقد تتشكل بعض السحب الممطرة غربي الرياض.

كما توقع أن تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على جازان خاصة جنوبها ووسطها، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.