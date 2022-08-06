تشهد منطقة جازان، ظهر اليوم السبت، ظاهرة فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس على المنطقة وتختفي ظلال الأشياء في تمام الساعة 12:16 ظهرًا.

التعامد الثاني والأخير

وحسب ما ذكره خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، فإن تعامد الشمس هذا يعد الثاني والأخير في عام 2022، لافتًا إلى أن بعده ستتحرك الشمس ظاهريا ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً.

سبب تعامد الشمس فوق بعض المدن

ويعود سبب تعامد الشمس فوق أجزاء معينة أو مدن من الكرة الأرضية إلى ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يؤدي بدوره إلي انتقال الشمس “ظاهريًا” بين مدار السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حولها مرة كل سنة.

وتشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً هذا الحدث مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض هذا المكان وتتصف به أماكن قليلة من الكرة الأرضية وهي المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

استخدام مهم لتعامد الشمس

ويمكن استخدام ظاهرة تعامد الشمس في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضاً على كروية كوكب الأرض.