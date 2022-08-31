أعلنت رئاسة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسية، تعيين العقيد آن-لور ميشيل قائدًا لقاعدة “إيستر” الجوية النووية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، خلفًا للعقيد دافيد مارتي.

أم لطفلين:

وتبلغ آن-لور ميشيل من العمر 44 عامًا وهي أم لطفلين، أصبحت طيارًا مقاتلًا عام 2003 على متن مقاتلة من طراز “ميراج إف 1” وقامت بعدة مهام في إطار القوات الفرنسية العاملة في تشاد وأفغانستان، وحصلت على وسام جوقة الشرف وميدالية الطيران.

كما قادت سربًا من المقاتلات في قاعدة “كولمار-ماينهايم” الجوية (شرق) حتى عام 2009 ثم قادت مركز تدريب الطيران العسكري في قاعدة “سالون دو بروفانس” الجوية (جنوب) ولديها ما مجموعه 2000 ساعة طيران و150 مهمة حربية.

مشاريع في القاعدة:

وتعتبر قاعدة إيستر الجوية واحدة من المنصات الرئيسية للقوات الجوية والفضائية الفرنسية والقوات الاستراتيجية وهي تستضيف حاليًّا العديد من المشاريع مثل بناء محطة جوية ستصبح بحلول عام 2024 بمثابة المركز العصبي لتوقعات الجيوش الفرنسية بالنسبة لمسارح العمليات العسكرية الخارجية. وتضم القاعدة طائرات النقل العسكرية الجديدة من طراز A330 MRTT Phénix متعددة الاستخدامات التي يمكنها تزويد المقاتلات بالوقود أثناء الطيران وكذلك نقل القوات أو المهام الطبية.