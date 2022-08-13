انتقمت امرأة من شريكها بإعلان غير مسبوق على إحدى الصحف الأسترالية، مما جعله حديث المواقع الاجتماعية.

إعلان على صفحة كاملة:

وقال موقع قناة “نيودلهي” الهندية إن امرأة نشرت إعلانًا على صفحة كاملة لإحدى الصحف الأسترالية لتفضح فيه شريكها، الذي خانها مع امرأة أخرى.

وجاء في الإعلان: “عزيزي ستيف، أتمنى أن تكون سعيدًا معها. الآن، ستعرف البلدة بأكملها كم أنت خائن بذيء.. من جيني”.

ولم يقتصر انتقامها على الإعلان فقط، بل أضافت في رسالتها: “للإشارة: اشتريت هذا الإعلان باستخدام بطاقتك الائتمانية”.

انتشار الرسالة:

وانتشرت الرسالة كالنار في الهشيم، الأمر الذي جعل الصحيفة تدخل على الخط وتعلّق على الضجة التي أثارها الإعلان غير المسبوق.

وقالت صحيفة “Mackay and Whitsunday Life”: “توصلنا بعشرات الرسائل حول الإعلان وقررنا الرد عليها هنا.. 1- لا نعرف من هو ستيف، لكن من الواضح أنه شخص سيء جدًا”.

وأضافت: “2- لن نكشف عن أي تفاصيل حول جيني. 3- لم نقم بتحصيل رسوم من بطاقة الائتمان المشار إليها”.