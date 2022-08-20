في مشهد صادم، أقبل شاب مصري على الانتحار خلال بثه مقطع فيديو مباشرًا على حسابه الشخصي في فيسبوك، بتناول حبوب حفظ الغلة.

وتحدث الشاب الثلاثيني؛ عن تعرضه لظلم كبير من أحد أبناء قريته قائلًا: “مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا”.

رسالة أخيرة:

كما أشار إلى أنه بريء مما اتهمه به أحد معارفه ظلمًا بتصوير زوجته سرًّا؛ مؤكدًا قراره بالانتحار لإراحة عائلته منه حتى لا يسبب لهم المتاعب، قائلًا: “سأكتفي بالاقتصاص ممن ظلمني وسآخذ حقي منه يوم القيامة”.

وفي نهاية المقطع، بكى الشاب ووجه رسالة لأهله برعاية أبنائه بعد رحيله.

وقد قام ذوو الشاب بنقله إلى مركز السموم بالإسكندرية في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى.

وبدورها؛ بدأت النيابة العامة التحقيق في الحادثة، ومن المقرر أن يتم استدعاء من ذكرهم بالاسم في مقطعه الأخير.