أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في ولاية وايومنج غرب الولايات المتحدة الأمريكية، عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود، وبهذا يكون المرض قد انتشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وجاء في بيان المكتب “اكتشفت في ولاية وايومنج، أول إصابة بجدري القردة لدى أحد سكان مقاطعة لارامي”.

أكثر من 15 ألف إصابة بجدري القرود

ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت رسميا 15433 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها في ولايتي نيويورك 2910 وكاليفورنيا 2663، وهناك عشر ولايات لا يتجاوز عدد الإصابات فيها 10.

قلق حول اسم جدري القرود

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعربت منذ أسابيع عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في مايو الماضي.

وحذر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكل وصمة، من جهة، لحيوانات القرود التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي غالبًا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.

وتم تسجيل حالات هجوم أشخاص على قرود في البرازيل، على خلفية الخوف من المرض.

وتشمل أعراض جدري القرود الآتي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.

طريقة انتقال جدري القرود

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند البعض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.