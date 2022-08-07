أعلن الدفاع المدني عن انتشال 4 جثث لأشخاص غرقوا في مستنقع مائي بوادي الجربوع بالحناكية.
وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : باشر مدني الحناكية بلاغًا عن غرق (4) أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة.
أعلن الدفاع المدني عن انتشال 4 جثث لأشخاص غرقوا في مستنقع مائي بوادي الجربوع بالحناكية.
وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : باشر مدني الحناكية بلاغًا عن غرق (4) أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة.
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