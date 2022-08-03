لم يحسم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى الآن مصيره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ مما أثار قلق إدارة النادي.

وكان رونالدو قد عاد إلى مدينة مانشستر مؤخرًا بعد غيابه عن جولة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وعقد جلسة مع مسؤولي يونايتد، بعدما أكدت تقارير رغبته في الرحيل والانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن رونالدو سينتظر لنهاية الأسبوع الجاري ثم يحسم مصيره مع الفريق قبل انطلاق الدوري الإنجليزي لموسم 2022/ 2023.

كريستيانو رونالدو يثير الجدل من جديد:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبرتغالي رونالدو أول أمس الأحد وهو يغادر ملعب الأولد ترافورد خلال مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو، وذلك بعد إخراجه من المباراة بين شوطيها بأمر من المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وجمع رونالدو أغراضه وغادر الملعب قبل نهاية المباراة، ليثير الجدل من جديد حول مصيره مع الفريق الإنجليزي.