من المقرر أن يعود الطلاب إلى الدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر، حسبما حددت وزارة التعليم في التقويم الدراسي الجديد لعام 1444.

بدء الدراسة أول صفر

وفي التقويم الدراسي 1444، من المقرر أن تبدأ الدراسة في 28 أغسطس 2022 الموافق 1 صفر من عام 1444 هـ.

3 فصول دراسية

وتم تقسيم العام الدراسي، وفقًا للتقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ، إلى ثلاثة فصول دراسية كالتالي:

الفصل الدراسي الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر الهجري لعام 1444هـ الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم 28 أغسطس 2022.

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول 30 من شهر ربيع الثاني، أي يوم 24 نوفمبر 2022.

الفصل الدراسي الثاني

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 جمادى الأولى الموافق 4 ديسمبر لعام 2022.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني في 10 شعبان 1444هـ أي 2 مارس 2023م.

الفصل الدراسي الثالث

وبشأن الفصل الدراسي الثالث كما ذكر التقويم الدراسي لعام 1444، فمن المقرر أن يبدأ في 20 شعبان 1444هـ الذي يوافق 12 مارس 2023م.

وينتهي الفصل الدراسي الثالث ومعه العام الدراسي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ أي يوم 22 يونيو 2023م.