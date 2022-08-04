يلعب براد بيت دور البطولة في فيلم Bullet Train من نوعية الأكشن الكوميدي، لكنه حاز انتقادات أكثر مما حاز الإعجاب، وقد قالت عنه وول ستريت جورنال ومجلة ڤانيتي فير الفنية: إن القطار السريع- اسم الفيلم- قد خرج عن قضبان السكة الحديدية، كناية عن أنه لم يحقق النجاح المنشود.

حبكة فيلم Bullet Train:

فيلم Bullet Train مأخوذ عن رواية يابانية مشهورة للكاتب كوتارو إيساكا، ولكن تم إجراء تغييرات كبيرة من قبل كاتب السيناريو زاك أولكويكز، وقد قالت المجلة الأمريكية في نقد الفيلم: تم أخذ القصة الرئيسة من الرواية اليابانية في الفيلم لكن تم حشوه بالتشنجات اللاإرادية والمواقف الكوميدية المحفوظة من سبعينات القرن الماضي.

وتابع التقرير: يلعب براد بيت دور مجرم مقابل أجر ويحمل لقب ليدي باغ ويريد أن ينجز مهمته وهي استعادة حقيبة من قطار لكن هناك شخصيات غامضة أخرى في القطار ستمنعه ​​من القيام بذلك.

وأضاف: من ضمن الشخصيات الغامضة يظهر الممثلان رون تايلور جونسون، وبريان تايري هنري ويتحدث أحدهما بلكنة يُفترض أنها بريطانية، لكنه يفشل في إتقانها وهو ما يثير الإزعاج.

أما عن التمثيل فقد ظهر براد بيت وتايلور جونسون في بعض المشاهد القليلة بشكل جيد، لكن تلك اللحظات لم تدم طويلًا ويغلب على الفيلم طابع التمثيل المشوش والارتباك والنكات غير المضحكة وأيضًا الحوار الفلسفي والإنساني الفارغ.

ويتضمن الفيلم أيضًا مشاهد قتال لا تعد ولا تحصى بشكل مرضي إلى حد ما، لكن من المفترض أن تكون أفضل، أما نهاية الفيلم، فبدون حرق الأحداث، لم تكن أفضل من بدايته.

واختتمت المجلة نقدها عن فيلم براد بيت قائلة: فيلم Bullet Train ليس سيئًا فحسب بل أسوأ من ذلك.