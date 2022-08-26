توقع أستاذ المناخ سابقا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، تراجع حالة مدار 22 المطرية الصيفية جغرافياً اليوم الجمعة.

حالة مدار 22

وقال المسند: حالة مدار 22 المطرية الصيفية تتراجع جغرافياً، واليوم متوقع أمطار متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة.

وتابع : لا يوجد مؤشر على انخفاض محسوس وكبير بدرجات الحرارة خلال 10 أيام قادمة سيما ونحن نعيش في فترة وعكات سهيل وعادة لا تتحسن الأجواء بشكل مريح إلا بُعيد منتصف سبتمبر.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة).

خريطة الأمطار

كما توقع أن تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.