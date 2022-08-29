أعلنت شركة نقي للمياه عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 21 مليون ريال مقابل أرباح 25 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بانخفاض 18%.

سبب انخفاض صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمقدار18 % يعود لانخفاض في كمية وقيمة المبيعات بمعدل 1.95 %، والارتفاع في تكلفة المبيعات بمعدل 5.68 % وذلك نظير الارتفاع في أسعار تكاليف المواد الخام ضمن التضخم العالمي الذي كان له تأثير على معظم الشركات وكذلك توجه الشركة لاستقطاب الكوادر التشغيلية التي ستساهم في نمو وزيادة الإنتاج والبيع في المرحلة القادمة.

وأيضا يرجع سبب انخفاض صافي الربح “الارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمعدل 21.33% نظير الحملات التسويقية والترويجية للشركة وزيادة عدد الكوادر في المبيعات وتدريبهم لتحقيق النمو في المستقبل، والمحافظة على عدم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية حيث كان ارتفاعها بأقل من 1 %، وأيضا الارتفاع في الإيرادات الأخرى بمعدل 164.71%.