أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 45.34% عن الفترة المنتهية في 30/06/2022م وذلك بعد إتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة من 130 مليون ريال إلى 430 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 230.7% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 3 ملايين سهم بقيمة 300 مليون ريال.

مقدار الخسائر التراكمية:

ولفتت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة 194،959 ريالاً، فيما يعود السبب في انخفاض خسائر الشركة المتراكمة إلى زيادة رأس مال الشركة إلى طرح أسهم حقوق أولوية.

توصية بزيادة رأس المال:

وأصدر مجلس إدارة أمانة للتأمين التعاوني بتاريخ 17 / 01 / 2022م توصيته بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار، وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة والتي انعقدت بتاريخ 25 / 05 / 2022م.