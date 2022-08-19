تراجعت العملات المشفرة بشكل حاد اليوم الجمعة، بسبب عمليات البيع المفاجئ، الأمر الذي دفع عملة البيتكوين إلى الهبوط لأدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض البيتكوين بنسبة تصل إلى 8.2 % حيث سجل 21400 دولار، وانخفضت عملة الإيثريوم أيضًا في نفس الوقت تقريبًا، وذلك بنسبة 8.8% لتسجل 1685 دولارًا، ولم يتضح سبب الانخفاض.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في شركة هارجريفز لانسداون: تراجعت العملات المشفرة بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية، ومن المرجح أن هذا يأتي نتيجة صفقة بيع كبيرة.

أبرز العملات الهابطة

وأضافت سوزانا أن العملة المشفرة كاردانو كانت أول من تحركت في اتجاه الهبوط من العملات المشفرة، تلتها عملة البيتكوين والإيثريوم، ثم بعد ذلك جاء دور عملة دجكوين.

أسباب انخفاض العملات المشفرة هذا العام

وبشكل عام، انخفضت العملات المشفرة بشكل كبير هذا العام؛ وذلك بسبب رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، حيث يقوم المستثمرون بسحب استثماراتهم في البورصة والأصول ذات المخاطر المرتفعة؛ لوضعها في البنوك، ذلك بالإضافة إلى التضخم المرتفع وغيرها من العوامل الاقتصادية الأخرى.

وهذه التحركات الحادة، سواء بالهبوط أو الارتفاع، شائعة في سوق العملات المشفرة شديد التقلب، على سبيل المثال فإنه في 15 يونيو، هبطت عملة البيتكوين بأكثر من 15%، وتنطوي المضاربة في العملات المشفرة على مخاطر عالية للغاية وليست مناسبة للغالبية العظمى من الناس، بحسب وكالة رويترز.