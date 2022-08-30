كشفت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.1 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي.

انخفاض المخزون الخام

ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أوضحت البيانات أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي انخفض إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1984 .

وتعد الكمية التي تم سحبها الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ هي الأصغر منذ نهاية أبريل.

تراجع الدولار الأمريكي

وفي سياق آخر، تراجع الدولار الأمريكي مع تلقي اليورو دعمًا من توقعات متنامية بزيادات للفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن لامس الدولار أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين، مدعوما بتعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 109.48 في التعاملات المبكرة وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2002، قبل أن يتراجع 0.348 بالمئة إلى 108.8 في أواخر جلسة التداول.

وارتفع اليورو 0.29 بالمئة لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأمريكية عند 0.9993 دولار.