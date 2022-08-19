أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

حريق هائل

وقال غلادكوف في بيان نشره على حسابه في “تيليغرام”: “اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو بضواحي مدينة فالويسكي.

ووفقًا لأحدث البيانات، لم تقع إصابات، ولا يوجد ضحايا، ويتم إجلاء سكان قريتي تيمونوفو وسولوتي إلى مسافة آمنة”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن جميع الأجهزة المختصة تعمل في مكان الحادث، ويتم الكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.