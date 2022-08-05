تترقب الجماهير انطلاقة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023، يوم الخميس الموفق 25 من شهر أغسطس الجاري.

الدوري ينطلق يوم الخميس لسادس مرة

وتُعد هذه المرة السادسة التي تنطلق فيها المسابقة يوم الخميس منذ اعتماد الدوري السعودي للمحترفين بالنظام الحالي في موسم 2008/ 2009، ليكون أكثر الأيام التي شهدت بداية البطولة.

وانطلقت المسابقة يوم الخميس في موسم 2012/ 2013، والذي شهد لعب 5 مباريات كأكبر عدد مواجهات تُلعب في يوم واحد، بجانب المواسم التالية؛ 2016/ 2017، 2017/ 2018، 2018/ 2019 و2019/ 2020.

أيام انطلاقة البطولة

وشهد يوم الجمعة انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، بالتساوي مع السبت، الأربعاء مرتين، الثلاثاء مرة واحدة، فيما لم تبدأ البطولة يومي الأحد والاثنين في أي نسخة سابقة.

وكانت انطلاقة النسخة الأولى من البطولة موسم 2008/ 2009، يوم السبت، وشهد لعب 3 مباريات، فيما يُعد الموسم الماضي الوحيد الذي شهد إقامة مباراة واحدة في اليوم الافتتاحي، وكان ذلك يوم الأربعاء.