انطلقت مناورات التمرين اللوجستي “الغضب العارم 22 ” بين القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، وذلك في منطقة عمليات التمرين في محافظة ينبع.

جولة تفقدية:

وافتُتِح التمرين بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، ومن الجانب الأمريكي قائد مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية اللواء بول روك، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش الأمريكي، حيث قام الجميع بجولة تفقدية شملت المواقع التابعة للقوات المشاركة في التمرين.

وقال قائد تمرين “الغضب العارم 22” العقيد الركن سعود العقيلي، إن التمرين يهدف إلى الممارسة والتدريب على تنفيذ الخطط العسكرية الثنائية العملياتية والإمدادية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتدريب على العمل التكاملي مع الجهات المدنية لتنفيذ مثل هذه التمارين المختلطة.

تعزيز العمل التكاملي:

من جانبه، أوضح قائد القوات الأمريكية المشاركة في التمرين العقيد ماثيو هكولا، أن مناورات التمرين تعزز العمل التكاملي وترفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية للقوات السعودية والأمريكية.

يذكر أن التمرين على مدى شهر يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والامداد والرماية بالذخيرة الحية بين القوات السعودية والأمريكية.