أعلنت أمانة منطقة الرياض، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتسوير الأراضي الفضاء بنطاق الرياض وذلك غدًا الخميس، والتي تمتد لـ 3 أشهر.

فيديو | الخميس.. انطلاق المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء في نطاق الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/womOPp1oyh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2022

ما تشمله المرحلة الثانية

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الثانية من المبادرة، تشمل طريق الملك سلمان من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق المطار، وطريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع الدائري الجنوبي.

كما تشمل طريق الملك خالد من تقاطع الملك سلمان حتى تقاطع طريق الأمير طلال بن عبد العزيز، وطريق الدائري الشمالي من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع الدائري الشرقي، وطريق الدمام من تقاطع طريق الجنادرية حتى تقاطع الدائري الشرقي.

المرحلة الأولى

يذكر أن المرحلة الأولى من تسوير الأراضي الفضاء شملت 5 طرق رئيسة، وهي طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب وحتى مخرج الدائري الثاني.

تحسين المظهر الحضاري

وتهدف مبادرة تسوير الأراضي الفضاء إلى تحسين المشهد الحضري، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة.