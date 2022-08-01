كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلاً من المواعيد السابقة من فصل الربيع إلى الخريف.

وستبدأ بطولة دوري الأبطال في نسخة 2023-2024 اعتباراً من الدور التمهيدي الأول يوم 8 آب/أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 أيلول/سبتمبر ولغاية 13 كانون الأول/ديسمبر 2023.

تفاصيل دوري أبطال آسيا 2024

وفي المقابل تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 شباط/فبراير إلى 24 نيسان/أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 أيار/مايو 2024. كذلك تبدأ منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023-2024 من خلال الدور التمهيدي يوم 1 آب/أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 أيلول/سبتمبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال شهر شباط/فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 أيار/مايو 2024.

كما تم المصادقة على استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين، وتم بدلاً منها اعتماد خوض وقت إضافي، وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.