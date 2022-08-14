انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الكشفي الأول لفتيات وزارة التعليم، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمشاركة 50 فتاة من فتيات المرحلة الثانوية “متقدم”، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأشار المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري إلى أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فتيات الكشافة بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، وتأهيلهنّ للمشاركة في المحافل المحلية والعالمية، إضافة إلى إعداد فِرق كشفية للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتعزيز المهارات الكشفية، وتأهيل المشارِكات للحصول على الشارات الكشفية والأوسمة.

المسارات الكشفية

ويشتمل المعسكر على خمسة مسارات كشفية: “رياضية، وترفيهية، وتدريبية، وتثقيفية، وبيئية”، تحوي سبعة عشر برنامجاً أبرزها: الرياضة الصباحية، والهايكنج، وفنون ومهارات الألعاب الرياضية، والمسابقات الحركية، وحفل السمر، والتخييم، والطهي الخلوي، ورحلة كشفية أثرية، ودورة في الإسعافات الأولية، وأنواع الحبال، ونشيد فتيات التعليم، وإدارة الحشود، والأمن السيبراني، والاحتفالات الكشفية، والتقاليد الكشفية، وغراس يدي نماء وطني، وأنواع الحرائق.