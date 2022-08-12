أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل قليل وعبر موقعه الرسمي عن انطلاق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل بدلًا من يوم 21 في الشهر ذاته.

وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر صاحب الأرض ومنتخب الإكوادور حيث تُقام يوم الأحد 20 نوفمبر.

وكانت الخطة الأصلية تُشير إلى إقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر يوم 21 نوفمبر أمام الإكوادور وهو ما أدى إلى وجود وضع غريب بإقامة مباراتين قبل حفل افتتاح المونديال، حيث من المفترض أن تُجرى مباراة واحدة ولكن بعد حفل الافتتاح.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، كوستاريكا”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.