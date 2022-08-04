تسبب نجم فريق تشيلسي، المغربي حكيم زياش في انقسام داخل نادي مانشستر يونايتد بشأن التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

انقسام بشأن تعاقد يونايتد مع زياش

ولفت مراسل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، إلى أن مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج طلب ضم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف: “إلا أن إدارة التعاقدات في مانشستر يونايتد، لا يعجبها فكرة التعاقد مع اللاعب المغربي صاحب 29 عامًا، مما يعطل التحرك نحو ضمه”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن حكيم زياش خرج من حسابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل، وارتبط اسمه بأكثر من ناد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حكيم زياش يتألق مع تين هاج

ولعب حكيم زياش في أياكس أمستردام الهولندي تحت قيادة إريك تين هاج خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، وحقق الثنائية المحلية، وتأهل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019 بعد الإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس.

وانضم المغربي زياش إلى صفوف تشيلسي في صيف 2020، وخاض 83 مباراة مع الفريق، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، كما نجح في التتويج بعدة ألقاب، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.