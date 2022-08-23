أظهر مقطع فيديو متداول انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت؛ تأثرًا بالحريق الذي استمر لأسابيع وتسبب في سقوط تدريجي للصوامع.

وأظهر مقطع الفيديو سقوطاً كاملاً للجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت، والغبار يتصاعد، وسط دعوات لسكان المنطقة المحيطة بارتداء الكمامات.

قبل قليل.. فيديو متداول لسقوط كامل للجزء الشمالي من صوامع القمح في #مرفأ_بيروت.. والغبار يتصاعد.. ارتدوا الكمامات لسكان المنطقة المحيطة… لم يتبق من الاهراءات الا الحزء الجنوبي. pic.twitter.com/3C9tMyOiix — Salman Andary (@salmanonline) August 23, 2022

يذكر أن الحريق قد بدأ قبل أسابيع، وفي 31 يوليو الماضي سقطت صومعتان بفعل الحريق وتخمر القمح.

تحذيرات من انهيار الصوامع

وقد حذر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يوليو الماضي من مخاطر انهيار إحدى صوامع الحبوب في مرفأ بيروت؛ بسبب استمرار الحريق، واتساعه، وسط حرارة الصيف، وارتفاع الرطوبة.

كما لفت ميقاتي إلى خطر تكرار مأساة انفجار المرفأ قبل عامين.

خطر انهيار الصوامع

وفي والسياق نفسه حذر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، من احتمالية انهيار صوامع القمح التي اندلعت فيها النيران في المرفأ.

وقال في مؤتمر صحفي : “الحريق سيستمرّ طالما هناك حبوب وتخمّر، وما يحصل اليوم يشكّل خطرًا وإذا بقيت هذه المواد داخل الإهراءات وتكرّرت الحرائق فسيؤدّي ذلك إلى انهيارها بشكل تلقائي”.

تكرار حريق مرفأ بيروت

وقد اندلع الحريق أثناء عملية تخمير 800 طن من الحبوب في ظل طقس شديد الحرارة، كما اتسعت رقعتها بعدما وصل الحريق لبعض أسلاك الكهرباء الموجودة في المرفأ.

وفي ذلك الوقت أمر ميقاتي فرق الإطفاء ومتطوعي الدفاع المدني بمغادرة محيط الصوامع؛ حفاظًا على سلامتهم، كما تم إصدار أوامر بعدم الاقتراب من موقع الحادث.