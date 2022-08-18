يحظى نجم ريال مدريد الإسباني السابق، البرازيلي مارسيلو باهتمام أكثر من فري في الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ناديان فرنسيان يسعيان لضم مارسيلو

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، اليوم الخميس، أن هناك ناديين محليين، أحدهما نيس، يرغب في ضم مارسيلو، مؤكدة بدء التفاوض بالفعل مع اللاعب البرازيلي، بعد فشله في تدعيم الجبهة اليسرى بخيارين آخرين.

وأضافت: “إدارة نيس كانت تستهدف التعاقد مع الإكوادوري بيرفيس إستوبينان لاعب فياريال، الذي انتقل إلى برايتون الإنجليزي، وفابيانو باريزي ظهير إمبولي، ولكن ناديه رفض عرضًا بـ7 ملايين يورو، وقام بتجديد عقده 3 مواسم”.

وتابعت “فوت ميركاتو”: “لوسيان فافر مدرب نيس، يرحب بصفقة التعاقد مع مارسيلو، ويبقى الأمر متعلقًا بقدرة نيس على منافسة الفريق الآخر، الذي لم يتم الكشف عن هويته”.

الرحيل عن ريال مدريد

وكان الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/ 2022، بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا حقق خلالها 25 بطولة.