نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي، مساء اليوم، بعد الفوز على نادي نانت برباعية دون رد.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي افتتح التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة الـ22 ثم عزز البرازيلي نيمار دا سيلفا بالهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية من ركلة حرة بالدقيقة الـ47 قبل نهاية الشوط الأول.

باريس سان جيرمان يضرب برباعية:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن الإسباني سيرخيو راموس من تسجيل الهدف الثالث للفريق الباريسي بالدقيقة الـ58.

حاول فريق نانت تقليص الفارق ولكن دون جدوى، ليتمكن نيمار من تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء بالدقيقة الـ83 بطريقة جميلة.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين في دولة فلسطين، حيث تُوج فريق باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي رقم 11 في تاريخه.