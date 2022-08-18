يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع أنظاره على ضم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

وقال سيلفا ملمحًا للرحيل عبر حسابه في “تويتر”: “أداء رائع من الفريق، أريد شكر جميع من في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم التي أظهرتموها لي”.

سان جيرمان يكشف عرضه لضم برناردو سيلفا:

وذكرت صحيفة The Times البريطانية أن باريس سان جيرمان على أتم استعداد لتقديم عرض إلى مانشستر سيتي قدره 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البرتغالي قبل نادي برشلونة الإسباني.

وكان برشلونة حاول ضم سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن مانشستر سيتي اشترط الحصول على 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيعه.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية حول الصفقة: “صعوبة انتقال لاعب الوسط البرتغالي إلى برشلونة هذا الصيف، في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها النادي، وحاجته أولًا للنزول بحد الرواتب لاستكمال تسجيل صفقاته الجديدة”.

وخاض برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، 253 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 48 هدفًا، كما قدم 50 تمريرة حاسمة.