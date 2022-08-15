سيتحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في أغسطس الجاري.

وذكرت صحيفة The Times البريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي أعطى الضوء الأخضر لإدارة الفريق الباريسي للتحرك لضم راشفورد.

نجم باريس سان جيرمان يملك كل الصلاحيات

وقالت الصحيفة البريطانية إن مبابي يملك الصلاحيات لتحديد من يبقى ومن يرحل في صفوف الفريق الباريسي.

جماهير مانشستر يونايتد، كانت طالبت برحيل راشفورد في أكثر من مناسبة بسبب تراجع مستواه الفني وإضاعته للعديد من الفرص الهجومية لفريق مان يونايتد.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد يدرس أيضًا رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق منعًا لدخول الفريق في مشاكل بسبب تواجده، خاصة أن باقي اللاعبين مثل هاري ماجواير مثل هاري ماجواير وبرونو فيرنانديز لا يرغبون في تواجده.