ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

الشباب يخطف الأنظار في الجولة الأولى:

وخطف الليوث الأنظار ليكون الفريق الأفضل في أولى جولات دوري روشن السعودي، حيث ظهر بشكل مميز على الصعيد الهجومي، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية ضد الباطن، ليحصد أول 3 نقاط هذا الموسم.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بـ19 تسديدة، وبلغت عدد التمريرات 619 تمريرة، ووصلت نسبة استحواذه إلى 80.8%، كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أولى مبارياته.

الفريق يستعد لمواجهة أبها:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الذي يتواجد في المركز السادس.