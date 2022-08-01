أصدر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، اليوم الاثنين، قرارًا بالتمديد لـ 67 مساعداً ومساعدة للعمل مساعدين لمديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة ابتداءً من تاريخ نهاية قرارات تكليفهم الحالية وحتى تاريخ نهاية تكليفهم الموضحة أمام كل منهم على أن يمارس المكلفون الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات.

وشمل القرار التمديد لكل من:

عبدالله بن سعد الغنام (الرياض)

عبدالله بن عاقل الزايدي (الخرج)

جمال بن محمد العتيبي (الدوادمي)

محمد بن عبدالله الجبرين (القويعية)

محمد بن عبدالله البشر (الأفلاج)

فرج بن محمد الدوسري (وادي الدواسر)

عبدالله بن عبدالعزيز الدكان (الحوطة والحريق)

خلیل بن إبراهيم الفوزان (الغاط)

علي بن حسین العامودي (مكة المكرمة)

د. سعيد بن محمد آل عاتق (جدة)

د. محمد بن أحمد النعيري (الليث)

د. خالد بن عبدالعزيز الوسيدي (المدينة المنورة)

معوض بن مطيران الجهني (ينبع)

راشد بن حضيض المطيري (المهد)

عمر بن حمد النقيثان (المذنب)

د. عبدالرحمن بن عطية الزهراني (الشرقية)

ماطر بن عويد الظفيري (حفر الباطن)

ناصر بن محمد الشهراني (بيشة)

تركي بن أحمد آل فالح (سراة عبيدة)

سعيد بن سعد الوادعي (ظهران الجنوب)

عباس بن صالح العنزي (الحدود الشمالية)

د. أحمد بن ظافر عطيف (جازان)

حسين بن علي اليامي (نجران)

علي بن عوضة الغامدي (الباحة)

سعيد بن جمعان الزهراني (المخواة)

مشعل بن محمد الحواس (القريات)

نورة بنت عبدالعزيز الفرهود (الزلفي)

فوزية بنت محمد الراشد (الحوطة والحريق)

أمل بنت مخلد العتيبي (عفيف)

ريمة بنت برجس العمر (الغاط)

لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري (مكة المكرمة)

مها بنت طاهر الزائدي (الطائف)

هدية بنت محمد البركاتي (الليث)

مريم بنت عقيل الجهني (المدينة المنورة)

أديبة بنت حميدي الجهني (ينبع)

هدى بنت صالح بريكيت (العلا)

جيهان بنت محمد الشارخ (الرس)

منى بنت سالم الجري (البكيرية)

عمشاء بنت زايد الشمري (حفر الباطن)

د. أمل بنت ناصر الأحمري (عسير)

فاطمة بنت سعيد الشهراني (بيشة)

زينب بنت علي الشهري (النماص)

غاية بنت بلقاسم المحائلي (محايل عسير)

رائية بنت محمد أمين بخاري (سراة عبيدة)

ثبتة بنت مانع الوادعي (ظهران الجنوب)

مها بنت محمد الحمزي (صبيا)

سراء بنت سعيد آل حفيان (نجران)

محسنة بنت عبدالله الصيعري (شرورة)

نوال بنت علي الزهراني (الباحة)

شريفة بنت علي الزهراني (المخواة)

د. محمد بن عبدالله آل حسين (الرياض)

فهد بن حسن العولة (المجمعة)

فهد بن سعد الحقباني (الأفلاج)

د. عادل بن منير الزايدي (شقراء)

محمد بن أحمد المدخلي (مكة المكرمة)

محمد بن عامر النفيعي (الطائف)

علي بن سعد بن جبر (العلا)

حسن بن محمد القويفل (المذنب)

سعد بن يحيى آل عمامة (سراة عبيدة)

علي بن محمد آل مضواح (رجال المع)

سلطان بن طخطيخ العنزي (تبوك)

ناصر بن سعيد الزهراني (الباحة)

محمد بن عبدالصمد الكاتب (المدينة المنورة)

زيدان بن عبید الشمري (الأحساء)

إبراهيم بن فهد الجماز (تبوك)

ناجي بن سالم الحارثي (نجران)

علي بن حمدان الغامدي (الباحة)