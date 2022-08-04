كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام الساحة والحكام المساعدين والحكام الشباب للموسم الرياضي الجديد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي ينطلق يوم 25 أغسطس الجاري.

أعداد حكام دوري المحترفين

وسيتواجد في الموسم الجديد بـ دوري المحترفين 21 حكمًا للساحة و 28 حكمًا مساعدًا و17 حكمًا من الشباب.

وجاءت قائمة حكام الساحة مكونة من : ” رائد الزهراني، شكري الحنفوش، فيصل البلوي، أحمد الرميخاني، محمد السماعيل، عبدالرحمن السلطان، سلطان العكيري، ممدوح الشهدان، سامي الجريس، تركي الخضير، سلطان الحربي، عبدالله الحربي، محمد الحربي، عبدالله الشهري، ماجد الشمراني، خالد الطريس، محمد البريدي، محمد الهويش، عبدالله الخربوش، عبدالصمد بكري، عبدالله العويدان”.

قائمة الحكام المساعدين: ” محمد وزي، عادل شراحيلي، محمد العرمطي، محمد الشهري، محمد العبكري، محمد الحنفوش، مفرح آل حسن، عبدالعزيز البريه أحمد العتيق، مؤيد المسجن، علي العلي، سعد الشبرمي، فيصل القحطاني، هشام الرفاعي، عماد عسكر، إبراهيم الدخيل، ياسر السلطان، بدر الشمراني، عبدالرحيم الشمري، خلف الشمري، فهد العمري، عيسى الخيبري، عمر الجمل، سعد السبيعي، سعيد المهدي، محمد المطرودي، سامي العرفج، حسن آل سلام”.

قائمة الحكام الشباب: ” تركي الهشلان، عبدالله زربان، بندر القحطاني، خالد الأحمري، محمد أبو شقرة، مشعل الشهري، محمد العمري، فريح الجلعود، محمد الدقاش، حامد الأحمري، أحمد ودعاني، عبدالله المداد، رائد الرميثي، علي كريري، عبدالله العجيم، بليغ آل رمضان، محمد الوحيمر”.

وسوف يدشن حكام دوري المحترفين، معسكرهم الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية الذي يستمر حتى 15 أغسطس الجاري.