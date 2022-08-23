أعلن المتحدث الرسمي لجمعية رحمة للرفق بالحيوان، حمزة الغامدي، تفاصيل عملية إنقاذ ذئب بري تعرض لحادثي دهس وإطلاق نار في محافظة بلجرشي.

إطلاق نار

وقال إنه وجد الذئب على قارعة الطريق، ويعاني عدة إصابات، مشيرًا إلى أن التشخيص المبدئي لحالته أفاد بأنه تعرض لإطلاق نار وقد يكون تعرض لحادث دهس.

عملية جراحية

وأضاف أن فريقًا طبيًا تمكن من إجراء عملية إنقاذ حياة الذئب في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في بلجرشي، وبعدها تسلمه رسمياً لحين حضور مندوب من الحياة الفطرية لاستلامه.

الحياة الفطرية تتفاعل

في سياق متصل، تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع الواقعة، وتعهد بالتواصل مع “الغامدي” لتنسيق استلام الذئب وأخذه إلى مركز الإيواء التابع للمركز لمعالجته وإعادة تأهيله.