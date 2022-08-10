وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على محافظة الليث، مساء اليوم الأربعاء.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن”، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة، في أجواء رائعة تفاعل معها الأهالي بالخروج والاستمتاع بالأجواء.

🎥🌧 | أمطار #محافظة_الليث

(الأربعاء) 12 محرم 1444هـ .. تصوير: يحيى الحضريتي pic.twitter.com/MfZzBbPku1 — محافظة الليث (@laith_media) August 10, 2022

توقعات طقس اليوم

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.