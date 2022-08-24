وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار رعدية غزيرة على بلدة دوقة جنوب منطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على مركز دوقة جنوب منطقة مكة، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

امطار غزيره شمال مركز #دوقه على #المساعيد وعسيله الان

من حسن الزهراني pic.twitter.com/J1y2oWiTdv — طقس الغربيه (@tags_algharbiuh) August 24, 2022

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة، وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 50كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.