وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على طريق ناوان بالمظيلف بمنطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على طريق ناوان بالمظيلف، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً “جدة والليث والقنفذة”.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع أن تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض “وادي الدواسر والدوادمي”، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، تصل إلى 50 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.

حالة الخليج العربي

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كيلو مترًا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.