شهدت مدينة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ووثق مقطع فيديو رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، هطول أمطار رعدية غزيرة على مهد الذهب، تفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

فرص هطول الأمطار

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.