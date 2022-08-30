تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء.

اشتباكات دامية

المواجهات الدامية، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 30 قتيلاً معظمهم من أنصار الصدر إضافة إلى سقوط مئات الجرحى.

إطلاق نار كثيف خلال المواجهات بين سرايا السلام والميليشيات الموالية لـ #إيران وتدخل عناصر الجيش العراقي في المنطقة الخضراء#العراق #العربية pic.twitter.com/A6bkU75EDg — العربية (@AlArabiya) August 30, 2022

وتدفع سرايا السلام التابعة للصدر بقواتها للسيطرة على مداخل المنطقة الخضراء وحماية المتظاهرين من أنصار التيار بمحيط البرلمان.

وخلت الشوارع إلى حد كبير من المارة بينما جاب الشوارع مسلحون على متن شاحنات وهم يحملون أسلحة آلية ويلوحون بقاذفات قنابل. وخلال الليل استمر إطلاق النار والصواريخ في أنحاء العاصمة العراقية.

قصف المنطقة الخضراء

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت داخل المجمع السكني.

ومع استمرار الاشتباكات المتفرقة التي يشهدها محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد منذ الصباح، سُجل وقوع أضرار مادية جراء سقوط الصواريخ، ومصدرها منطقتا الحبيبة والبلديات شرقي بغداد، على المنطقة الخضراء.

مراسل #العربية: الاشتباكات في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء لم تتوقف منذ أمس pic.twitter.com/uuXYX9Vakx — العربية (@AlArabiya) August 30, 2022

كما أفاد مصدر أمني رفيع عن إطلاق صفارات إنذار السفارة الأميركية ببغداد فجراً بعد رصد مسيّرات مجهولة أثناء تحليقها فوق المنطقة.

إيران تغلق الحدود

وفي السياق، أغلقت إيران الحدود البرية المشتركة اليوم الثلاثاء وسط أعمال عنف في بغداد، فيما أكد الطيران المدني العراقي أن الرحلات مستمرة في مطار بغداد بدون توقف.

التحرك الأمني يأتي بعد مواجهات مسلحة بدأت أمس الاثنين استهدف خلالها مقار بعض نواب الإطار التنسيقي في بغداد والمحافظات الجنوبية حيث حرق مقر ميليشيا العصائب في الديوانية والمدائن. وجرت اشتباكاتٌ عنيفةٌ استخدمت فيها قذائف “آر بي جي” على أبواب المنطقة الخضراء قرب البرلمان.