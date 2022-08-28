عبر عدد من الطلاب عن مشاعرهم في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444هـ، مؤكدين فرحتهم بالعودة للدراسة ومعرفة أصدقاء جدد والالتقاء بمعلميهم.

فيديو | طلاب تعليم القصيم يعبرون عن مشاعرهم في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد #العودة_للدراسة#الإخبارية pic.twitter.com/tc6N1ImTth — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2022

العودة للدراسة

وقال الطالب عبدالملك، بالصف السادس، إنه يشعر بالسعادة بالعودة لمقاعد الدراسة والالتقاء بأقرانه وأصدقائه في الصف الدراسي.

وقال الطالب عبدالرحمن بالصف السادس، إنهم استقبلوهم في المدرسة ووزعوا عليهم الكتب، مضيفاً أنه يحب مادة الرياضة واللغات.