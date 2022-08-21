نصح مدير الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة، الدكتور علي الرشيد، بعدم تسخين الطعام أكثر من مرة، مبينًا أنه يمكن استخدام منتجات مثل اللبان بعد انتهاء صلاحيتها بفترة قصيرة.

فيديو | مدير الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة د. علي الرشيد: يجب تناول الطعام المطهي خلال ساعة من تقديمه والتخلص منه بعد ذلك لتجنب التسمم الغذائي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/pI1OPnr8zR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022

تناول الطعام المطهي خلال ساعة:

وأوضح الرشيد، وفقًا لـ”الإخبارية”، أنه “يمكن استخدام الزبادي أو منتجات الألبان المحفوظة في الثلاجة بعد انتهاء صلاحيتها بيوم أو يومين فقط، وأكثر من ذلك لا ينصح باستخدامه”.

وأضاف: “يجب تناول الطعام المطهي خلال ساعة من تقديمه والتخلص منه بعد ذلك؛ لتجنب التسمم الغذائي وخاصة في فصل الصيف”.