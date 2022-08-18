شهدت العديد من الأحياء في أحد المسارحة، مساء اليوم الخميس، تساقط كثيف لحبات البرد، مصحوبة بهطول أمطار رعدية.

ووثق مقطع فيديو رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، تساقط البرد بأحجام كبير وغير مألوفة في تهامة شمال أحد المسارحة اليوم.

#السعودية | 🇸🇦

حبات برد بأحجام كبيرة وغير مألوفة في تهامة ،، شمال أحد المسارحة عصر اليوم pic.twitter.com/IkvJCsMUBu — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 18, 2022

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو مترًا في الساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.