تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقطًا كثيفًا للبرد على مركز الهدا بمحافظة الطائف.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، تساقط البرد بكثافة وهطول زخات متوسطة من المطر على هدا الطائف.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، الباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

سحب رعدية:

وتستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

وتشمل الحالة الجوية أيضًا أجزاء من منطقة الجوف، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).