استقبلت إدارة تعليم القريات الطلاب والطالبات، اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسي الجديد، برسائل التحفيز والترحيب في مستهل عام دراسي جديد مليء بالأمل والتفاؤل والإنجاز.

فيديو | برسائل تحفيزية وترحيبية.. تعليم القريات تستقبل طلابها للعام الدراسي الجديد#العودة_للدراسة #الإخبارية pic.twitter.com/i6rIT8c531 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2022

استقبال الطلاب والطالبات

وقال محمد الزايدي مساعد مدير التعليم في القريات، إن مدارس القريات تأهبت منذ وقت مبكر لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الجديد.

واستقبلت إدارات التعليم في مختلف المناطق، الطلاب بالورود والهدايا مع بداية العام الدراسي الجديد، وأظهرت صور وقوف منسوبي المدرسة بالورود لاستقبال الطلاب عبر بوابة المدرسة.