وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور ثعبان كبير الحجم في وادي بيش بمنطقة جازان، بعد هطول الأمطار على المنطقة.

#السعودية | 🇸🇦

توثيق ورصد ثعبان ضخم في وادي بيش بجازان 🐍

تعتقدون انه من الأنواع الخطرة؟🤔 pic.twitter.com/L2RGO5KfsD — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 16, 2022

تساؤلات عن نوع الثعبان

وظهر الثعبان، في المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، وهو مستلقٍ في بركة من المياه، دون أن يحرك ساكنًا.

وتباينت ردود الأفعال عن نوع الثعبان، حيث علق مغردون بقولهم: إن أصله ملكية، وقال آخر: إنه حية وليس ثعبانًا.

بينما قال مغرد ثالث: إن هذا الثعبان العملاق يشبه في شكله وحجمه الأفعى.

تحذير الدفاع المدني

يذكر أن الدفاع المدني يحذر هذه الأيام من خطورة ظهور الزواحف والحيات السامة؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع الأجواء في عدد من المناطق.