حدد عبدالله السبيعي خطوات البدء بمحادثة في الواتساب بدون حفظ الرقم، بكل سهولة؛ توفيرًا للوقت والجهد.

وأوضح السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن إجراء محادثات الواتساب دون حفظ الرقم من خلال الخطوات التالية:

▫️أسرع وأسهل طريقة ' للبدء بمحادثة في الواتساب بدون حفظ الرقم ' 🔻 pic.twitter.com/1o8t0uLFp8 — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) February 27, 2022

خطوات إجراء محادثات الواتساب:

– الضغط على علامة الهاتف

– ثانيًا الضغط على اتصال

– ثالثًا تضغط اتصال واتساب

– رابعًا ومن علامة اتصال واتساب تضغط على علامة التعجب

– خامسًا يتم الضغط على مراسلة لتتم عملية الاتصال بدون تسجيل الرقم