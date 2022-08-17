أجهش الشاب التايلندي شريف عبدالله عيسى باكيًا ومتأثرًا خلال قراءته آيات تحث على بر الوالدين، في مشهد مؤثر بقاعة الاستماع لقراءات المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمملكة تايلند بمشاركة 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني، وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال.

تحفيز أبناء مسلمي تايلند:

جاء ذلك في مستهل التصفيات التي انطلقت بحضور وزير الثقافة التايلندي السيد إيثيبهول خونبلومي، والأستاذ عصام بن صالح الجطيلي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك للمسابقة التي تسعى لتحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه، وذلك في فندق الميراث.

التصفيات النهائية للمسابقة:

جدير بالذكر أن التصفيات النهائية يتنافس فيها واحد وثلاثون متسابقًا ومتسابقة من أصل 388 الذين شاركوا في التصفيات الأولية من إجمالي 3000 من المتقدمين من مختلف محافظات ومدن تايلند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة، والتي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.