أعلنت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفرنسية بدأت في إجلاء 8000 شخص من منطقة جيروند جنوب فرنسا بسبب الحرائق.

فيما تواجه فرنسا أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد على الإطلاق، تزامنًا مع بداية موجة الحر الرابعة لهذا العام، في وقت تبحث الحكومة عن توفير مصادر أخرى للمياه.

موجة شديدة الحرارة

وتستمر موجة الحر في فرنسا حتى نهاية الأسبوع، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة نهارا إلى 40 درجة مئوية، و20 درجة في الليل.

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع جفاف تاريخي تسجله فرنسا، حيث تتأثر جميع المقاطعات في البلاد بإنذارات الجفاف.

قيود على استخدام المياه

وأشارت تقارير فرنسية إلى فرض قيود على استخدام المياه في 90 منطقة، بينما تم تفعيل وضع الأزمة في 60 إدارة أخرى، وسط توقعات بتأثير الجفاف على مجالات عدة خاصة في التغذية والزراعة.

وتفرض السلطات الفرنسية قيودًا مختلفة مثل حظر الري خلال النهار، والحد من استخدام المياه للأفراد والماشية، والحفاظ على الأحياء المائية.