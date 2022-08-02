أظهرت مجموعة من الصور، المنطقة التي شهدت الغارة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وفي التفاصيل، وثقت صور متداوَلة منزل الظواهري الذي تعرَّض لغارة أمريكية بطائرة من دون طيار يوم الأحد، وفق ما أعلن مسؤولان أمريكيان اليوم.

صور خاصة لــ #العربية من منطقة تنفيذ الغارة الأميركية التي قتلت #أيمن_الظواهري pic.twitter.com/k8yXOuhMb1 — العربية (@AlArabiya) August 1, 2022

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المنزل الذي كان به الظواهري يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان.

الحي الدبلوماسي في كابل

فيما أوضحت صحيفة “واشنطن بوست” أن الظواهري كان في منزل بالحي الدبلوماسي في العاصمة.

وأوضحت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة “شيربور” بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحًا من يوم الأحد.

واشنطن تتحدث عن عملية ناجحة

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل الظواهري في غارة أمريكية في أفغانستان، فيما وصفه البيت الأبيض الاثنين بأنه عملية “ناجحة” ضد “هدف مهم” في أفغانستان.

وأوضحت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة “شيربور” بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحًا من يوم الأحد.