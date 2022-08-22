روى المتطوع مبارك النماصي قصص إنقاذ التائهين في دروب الصحراء، لافتًا إلى أنه أنقذ 10 أفراد بينهم 5 مواطنين و5 أجانب خلال الفترة الأخيرة.

فيديو | بعد حديث وزير #الموارد_البشرية عن إنقاذه لعشرات التائهين في الصحراء.. "مبارك النماصي" يروي لـ #الراصد قصة وفاة مواطنين اثنين تاها وتوفيا على بعد 5 كيلومترات من أقرب الطرق لهم pic.twitter.com/QlwLs1vCdk — الراصد (@alraasd) August 21, 2022

عمليات البحث

وقال مبارك النماصي، في خلال مداخلة على برنامج” الراصد” :”إنه أحيانًا يواصل البحث بشكل متواصل لأكثر من 10 ساعات، حيث يتم أخذ أوصاف المفقودين والسيارات التي تنقلهم ويدرك المواقع الوعرة والسهلة.”

التمر والعصائر

وأضاف النماصي: ”أن أول ما يطلبه المفقودون هو الماء، لكننا نعطيهم العصائر والتمر أولًا بشكل تدريجي”.

وأشار إلى أن فرحته الحقيقية هي الوصول إلى أي مفقود حي وبفرحة ذويهم في شعورهم بعودة الحياة إليهم مرة أخرى.